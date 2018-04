Vale não comenta hipótese de venda de 50% na California Steel O diretor-executivo de Finanças da Companhia Vale do Rio Doce, Fábio Barbosa, não quis comentar as notícias de que a mineradora brasileira estaria interessada na venda de sua fatia de 50% na California Steel Industries (CSI), dos EUA, na qual divide sociedade com a siderúrgica japonesa JFE. Desde o início do mês, investidores vêm comentando que a empresa estaria interessada em se desfazer de algumas participações, para diminuir seu endividamento antes da conclusão da oferta de compra pela canadense Inco - operação orçada em US$ 18 bilhões.