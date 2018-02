Vale não comenta notícia sobre negócio com Anglo American A Companhia Vale do Rio Doce não vai comentar a notícia publicada no jornal inglês The Observer de que estaria interessada em comprar junto com a Xstrata e a Rio Tinto a gigante de mineração Anglo American. A informação foi dada pela assessoria de imprensa da companhia brasileira. Segundo uma fonte que acompanha os negócios da mineradora, o grande interesse da Vale hoje seria a compra da canadense Inco. "Ela está totalmente empenhada nessa operação, que vai ser de US$ 18 bilhões. Não faz nenhum sentido entrar em outra compra neste momento", afirmou a fonte. Na reportagem do jornal inglês, a oferta pela Anglo American giraria em torno de US$ 80 bilhões.