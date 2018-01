Vale nega plano de parceria com Xstrata no Canadá O presidente da Companhia Vale do Rio Doce, Roger Agnelli, negou que a mineradora esteja planejando fazer um joint venture (parceria) com a suíça Xstrata em operações na província de Sudbury, no Canadá. Segundo ele, as duas companhias já trabalham em acordos operacionais na região que podem chegar a US$ 200 milhões no longo prazo. A Vale irá operar na região por meio da Inco e a Xstrata controla a Falcon Bridge. Agnelli lembra que as duas empresas têm um relacionamento muito bom e que as parcerias são importantes para transporte na região, item que tem um peso muito grande nos custos operacionais. Em entrevista coletiva, o presidente da Vale não descartou a possibilidade de, no futuro, a companhia brasileira agrupar em uma só subsidiária todos os negócios de metais do grupo. Entretanto, deixou claro que a Vale não trabalha atualmente nesse projeto.