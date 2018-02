Vale negocia 3 novas joint ventures com clientes chineses A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) negocia a formação de três novas joint ventures com três clientes chineses para a construção de usinas de pelotização. O prazo para o fechamento das parcerias ainda não foi definido, segundo o diretor-executivo de ferrosos da companhia, José Carlos Martins. A Vale é líder mundial no segmento de pelotização. Hoje, a mineradora brasileira informou ao mercado o fechamento de parceria para construir nova usina de pelotização na China, primeiro investimento da empresa no país em minério de ferro - a Vale tem participação de 25% em duas outras joint ventures na área de carvão. A capacidade nominal da unidade anunciada hoje será de 1,2 milhão de toneladas por ano. As operações terão início em 2008. Segundo o executivo, as vendas da companhia para a China cresceram 40% até julho. Questionado sobre novos contratos de longo prazo que a empresa pode estar negociando com siderúrgicas chinesas, Martins respondeu que "estamos assinando todo dia". Investimento Os investimentos totais na construção da pelotizadora chinesa, anunciada hoje pela Vale, será próximo de US$ 40 milhões, segundo o diretor-executivo. Os investimentos somente da Vale no projeto serão de US$ 4 milhões. A joint venture Zhuhai YPM (ZYPM) será responsável pelo controle da nova pelotizadora em Zhuhai, província de Guandong, na China. Por meio da subsidiária Minerações Brasileiras Reunidas (MBR), a Vale vai participar com 25% na ZYPM. A Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel (YYF) terá participação de 40% na joint venture e a Pioneer Iron & Steel Group (PSG), 35%. Segundo o executivo, a joint venture vai captar US$ 20 milhões na China para investimentos no negócio. Os US$ 16 milhões restantes serão desembolsados pelos demais sócios. Martins destaca que a construção da pelotizadora deve levar um ano. "No Brasil, gastaríamos de dois anos a dois anos e meio, e o investimento na pelotizadora teria de ser o dobro. Queremos aprender com os chineses como isso é possível", diz.