Vale perde para China concorrência para investimento no Gabão A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informou hoje que não teve sucesso no processo de negociação com o governo do Gabão para eventual exploração de uma jazida de minério de ferro naquele país. Segundo a empresa, a decisão do governo foi em favor de investidores chineses. Em nota a empresa informa que o projeto, cujos estudos de viabilidade técnica e econômica foram iniciados em 2005, envolvia e exploração de uma mina de ferro, na região de Belinga, nordeste do Gabão, e a construção de porto e ferrovia para o escoamento da produção. A mineradora ressalta, no entanto, que continuará buscando potenciais oportunidades de negócios com o governo daquele país. Atualmente a mineradora desenvolve no Gabão estudos para exploração de manganês, cobre e ouro.