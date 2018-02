Vale pretende ampliar prazo de oferta pela Inco para o próximo dia 16 A Companhia Vale do Rio Doce divulgou comunicado em que se diz satisfeita com o fato de o conselho de administração da Inco ter sugerido que seus acionistas aceitem a proposta de compra feita pela empresa brasileira. A Vale do Rio Doce ofereceu US$ 86, à vista, pelas ações ordinárias da companhia canadense. "Apesar do suporte da diretoria da Inco, a Vale ainda precisa obter vários pareceres regulatórios no Canadá e na Europa antes da conclusão do processo de oferta", ressalva o texto. A mineradora também anunciou a intenção de postergar a data de término da oferta do dia 28 de setembro de 2006, quinta feira, 20 horas (horário de Toronto) para o dia 16 de outubro de 2006, segunda feira, 20 horas. O objetivo do adiamento "é fornecer tempo adicional para obter os benefícios líquidos ("net benefit ruling"), em acordo com o "Investment Canada Act", e também permitir o término do período da primeira fase (Phase I) conforme o EC Merger Regulation." "Todos os demais termos e condições relativos à oferta da CVRD permanecerão inalterados. A CVRD enviará notícia formal informando a alteração e extensão aos detentores de títulos emitidos pela Inco logo que possível", diz a nota. Este comunicado, continua o texto, pode ser considerado como uma solicitação formal em relação à proposta da Vale de oferta de compra das ações da Inco. No dia 14 de agosto de 2006, a mineradora brasileira registrou a oferta no Schedule TO (contendo uma proposta circular de oferta de compra das ações) na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. A Vale, caso solicitada, vai registrar outros documentos sobre a proposta caso seja solicitada pela SEC.