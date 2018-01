Vale quer concluir projeto na Nova Caledônia até o fim de 2008 Apesar da série de atrasos, aumento de custos e protestos da comunidade local, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) ainda tem planos de concluir o projeto da mina de níquel Goro na Nova Caledônia (território francês no Oceano Pacífico) no quarto trimestre de 2008. O departamento de imprensa da Vale confirmou os comentários feitos pelo presidente da mineradora, Roger Agnelli, durante visita à China. Na ocasião, o executivo declarou que estava fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para prosseguir com o projeto. Agnelli também visitou a Nova Caledônia na semana passada. Segundo Agnelli, a Vale ainda está revisando os custos do projeto, mas por enquanto o preço final seria próximo de US$ 3 bilhões. A estimativa inicial era de US$ 2,15 bilhões. Com produção de níquel estimada em 60 mil toneladas por ano, Goro é considerado um dos mais importantes empreendimentos para suprir a forte demanda do metal, que é pressionada pelo crescimento da indústria siderúrgica chinesa. No entanto, líderes da comunidade local e ambientalistas têm demonstrado preocupação sobre o impacto da construção de uma mina na região. A companhia herdou o projeto com a compra da mineradora de níquel canadense Inco, em outubro do ano passado, por US$ 17,6 bilhões. Agnelli visitou a Nova Caledônia para se reunir com líderes comunitários locais e detalhar os planos do grupo envolvendo a mina. As informações são da Dow Jones.