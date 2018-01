Vale reitera estratégia de diversificar fontes de financiamento A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) reiterou hoje que pretende manter seu perfil de endividamento próximo ao registrado antes da aquisição da Inco e que dará continuidade à sua estratégia de diversificação das fontes de financiamento. "Estamos utilizando o refinanciamento para retornar, a médio prazo, ao perfil da dívida antes da aquisição da Inco", disse hoje o diretor de Relações com Investidores da CVRD, Roberto Castello Branco, durante o evento "A Vale vai até a Bovespa" realizado para analistas e investidores. Em 30 de setembro, o prazo médio do endividamento da companhia era de oito anos. "Com o pacote de refinanciamento do empréstimo-ponte, a vida média da dívida deve ser de nove anos", disse o executivo. A CVRD fez um empréstimo-ponte no valor de US$ 14,6 bilhões para financiar a aquisição da Inco, cujo valor é de US$ 17,8 bilhões, segundo o diretor. O executivo lembrou que a Vale empresa emitiu bonds no valor de US$ 3,75 bilhões em duas séries para refinanciamento do empréstimo-ponte. A primeira é de títulos com dez anos, no valor total de US$ 1,25 bilhão, e a outra, de 30 anos, no valor de US$ 2,5 bilhões. Segundo ele, houve oferta de US$ 13 bilhões por esses papéis. Castello Branco ressaltou que a empresa tem encontrado uma receptividade muito grande no mercado de capitais e lembrou que a empresa conseguiu manter o grau de investimento pelas agências de rating, apesar da aquisição da Inco. "Queremos passar do triplo B para uma empresa de nível A, o que está em linha com nosso objetivo de redução do custo de capital", disse. O executivo preferiu não comentar a emissão de debêntures da Vale no mercado interno.