Vale também fecha com Lucchini alta de 5,28% para pelotas A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anunciou hoje um novo acordo para reajuste em 5,28% no preço de pelotas relativo ao ano de 2007, desta vez com a italiana Lucchini S.p.A. O aviso segue anúncio feito no final do ano passado com a Ilva, maior siderúrgica da Itália. De acordo com a mineradora, os novos valores de referência, em tonelada métrica (mt), são US$ 1,1796 por unidade de ferro para as pelotas de Tubarão e US$ 1,2108 por unidade de ferro para as pelotas de São Luis, FOB Ponta da Madeira. "Apesar da considerável alta de custos de investimento, a companhia continua a investir para adicionar nova capacidade de produção de pelotas de alta qualidade para atender às necessidades dos nossos clientes no futuro próximo, reafirmando seu compromisso de longo prazo", de acordo com a Vale.