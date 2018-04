Vale vai avaliar sinergia com a mineradora Xtrata no Canadá A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) vai avaliar a possibilidade de sinergia da Inco com a mineradora Xtrata no Canadá. "Existe a possibilidade de entendimentos entre a CVRD Inco e a Xtrata para a melhoria de ganhos de produtividade na região de Sudbury", disse o diretor-executivo de assuntos corporativos da Vale, Tito Martins. Esta semana, a Vale anunciou compra de 75,66% da Inco. O executivo disse que desconhece os planos de possíveis sinergias traçados entre a Inco e a Falconbridge, antes de a empresa ter sido comprada pela Xtrata, mas afirmou que existem estudos relativos à produção conjunta "do que era Falconbridge e Inco". "Acredito no bom relacionamento entre a Vale e a Xtrata", disse. O executivo participou hoje de teleconferência com jornalistas. A Inco tentou comprar a Falconbridge no ano passado, mas perdeu a disputa para a Xtrata.