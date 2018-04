Vale vai elevar produção de minério de ferro e níquel A revisão nos investimentos da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anunciada ontem visa acelerar a produção de minério de ferro e níquel, afirmou hoje o presidente da mineradora, Roger Agnelli. Segundo ele, a demanda pelos dois produtos continua forte como foi identificado durante uma visita a vários países da Ásia no mês passado. Para atender esse pleito dos clientes, a Vale decidiu elevar os investimentos em alguns projetos considerados-chave como o Goro da Nova Caledônia (território francês no Oceano Pacífico). O orçamento subiu de US$ 1,4 bilhão para US$ 3,2 bilhões. Parte dos recursos será destinado a resolver questões ambientais na Nova Caledônia. A mineradora brasileira usou tecnologias já empregadas em sua subsidiária Alumina do Norte do Brasil S.A. (Alunorte) para o projeto. No cronograma da mineradora, o projeto de Goro entra em operação no final de 2008. A Vale pretende ainda acelerar a entrada em operação de outro projeto de níquel, a mina de Onça Puma (PA) para o começo de 2009. Real forte Agnelli explicou que do US$ 1 bilhão de aumento de investimentos para 2007, divulgado ontem, US$ 300 milhões resultam do impacto da valorização do real em relação ao dólar. Segundo ele, os projetos da empresa têm um componente nacional forte em quesitos como terraplenagem, que são pagos em reais. No ano passado, a companhia estimava o dólar entre R$ 2,20 e R$ 2,18 em 2007, mas a queda adicional representou uma elevação de custos da ordem de US$ 300 milhões. O executivo explicou também que os cerca de US$ 700 milhões adicionais são voltados para projetos nas áreas de minério de ferro e de níquel, com objetivo de atender a crescente demanda do mercado mundial por esses produtos. Segundo Agnelli, o investimento de US$ 7,4 bilhões que será realizado pela Vale este ano é um dos três maiores da indústria mundial de mineração. Ontem, a companhia revisou para cima o orçamento de investimentos para 2007 para US$ 7,351 bilhões, representando aumento de US$ 1,017 bilhão em relação aos US$ 6,334 bilhões anunciados em 26 de janeiro. Minério de ferro O executivo disse que a produção de minério de ferro da companhia aumentará de 270 milhões de toneladas em 2006 para 300 milhões de toneladas em 2007 e "queremos em 2008 ir para cima de 330 mi de toneladas". Segundo ele, a idéia na área de ferrosos é acelerar os projetos para atender às necessidades dos clientes em volume e em qualidade. Agnelli citou que a China continua em trajetória muito forte de crescimento e é preciso atender a esse cliente para respeitar um relacionamento de longo prazo. Ele disse também que a companhia tem recursos grandes de ferrosos para serem explorados em Carajás e Minas Gerais, com objetivo de aumentar a produção de minério de ferro. Segundo ele, parte dos investimentos da empresa estarão voltados para a aceleração de projetos de pesquisa e engenharia. Agnelli acrescentou que a situação financeira da Vale "é muito forte e tranqüila". De acordo com ele, a realidade da CVRD-Inco hoje é muito melhor "do que achávamos quando fizemos a aquisição (da Inco), o mercado está muito demandado e os preços recordes". Segundo o executivo, a demanda por minério de ferro e níquel está vigorosa em todo o mundo, inclusive no Brasil, e deve continuar crescendo de forma consistente no mercado mundial em 2008.