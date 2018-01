Vale vende participação na Nova Era Silicon A Companhia Vale do Rio Doce informou ontem à noite que vendeu sua participação de 49% no capital da Nova Era Silicon (NES), empresa produtora de ferro silício de Minas Gerais, para a JFE Steel Corporation por US$ 14 milhões. Segundo a empresa, a transação está sujeita a diversas condições precedentes. A Vale afirma que o desinvestimento da NES é consistente com sua diretriz estratégica para o negócio de manganês, concentrando seus esforços na produção do minério e de ligas de manganês em operações que detenha participação majoritária. A Vale possui "longa parceria com a JFE, envolvendo transações comerciais e participação conjunta em projetos, e continuará o relacionamento com a NES, atuando como fornecedora de minério de ferro e serviços de logística", diz a empresa em comunicado. Durante os nove primeiros meses de 2005, a NES vendeu 25 mil toneladas de ferro silício, obtendo receita líquida de R$ 68 milhões e Ebitda de R$ 4 milhões. A dívida líquida da NES em 30 de setembro de 2005 era de R$ 22 milhões.