Valor de cias negociadas na Bovespa cresceu 190% Desde 2000, o valor de mercado das empresas negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) subiu 190%, pulando de US$ 225,5 bilhões para US$ 655,1 bilhões. Nem o investidor mais otimista poderia prever o forte crescimento. A valorização dos papéis contrasta com o pífio crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no mesmo período: 18%. "É uma pena. Mas essa não é uma história de crescimento econômico. Existem outras razões", afirma o economista-chefe do Banco Pátria, Luiz Fernando Lopes. Segundo ele, essa explosão do mercado de capitais pode ser explicada basicamente por dois fatores: a percepção de que o prêmio de risco dos ativos no Brasil estava precificado errado e a melhora no ambiente externo, que aumentou o fluxo de investimentos para países emergentes. Lopes lembra que o País conseguiu obter avanços importantes nos últimos anos, como a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação do sistema de metas de inflação e a consolidação da política de câmbio flutuante. A constatação de que o Brasil é um país solvente, destaca, levou os investidores a corrigir os preços pagos pelos ativos nacionais. "O Brasil é um caso único. Foi construída toda uma história de país estável, mas não se consegue impulsionar o crescimento", afirma. O ex-diretor de Política Monetária do Banco Central e sócio da Mauá Investimentos, Luiz Fernando Figueiredo, concorda com a análise. Ele observa que o Risco Brasil, principal termômetro da confiança dos estrangeiros no País, registrou queda importante de patamar no período. O que, pondera, evidencia uma mudança de postura em relação ao Brasil. O Risco País hoje é negociado na casa dos 200 pontos, mas chegou a ultrapassar os 2 mil pontos em 2002, antes das eleições presidenciais. A melhora na avaliação do risco permitiu também que as empresas nacionais pudessem captar recursos a taxas mais baixas. "Nos últimos anos, as empresas fizeram uma limpeza em seu passivo", disse. Além da correção nos preços dos ativos, Figueiredo destaca que o mercado de capitais foi beneficiado pelo cenário externo favorável. O excesso de liquidez no sistema financeiro internacional aumentou o apetite dos investidores por aplicações em mercados emergentes, o que contribuiu para elevar o volume de negócios no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo. O giro financeiro médio cresceu 161%, passando de US$ 410,2 milhões em 2000 para US$ 1,071 bilhão este ano. Setores Além da enxurrada de dólares que invadiu o País em busca de investimento, o cenário da economia mundial ajudou as empresas exportadoras. Setores que voltaram suas baterias para o mercado externo tiveram forte valorização, como as ações de siderúrgicas e mineradoras. "Mas isso não é capturado pelo PIB", lembra. Figueiredo observa ainda que o preço das commodities (como petróleo e metais) mudou de patamar nos últimos anos. Essa alta nos preços teve forte influência no resultado das companhias e em seus desempenhos em bolsa. Entretanto, o impacto para a economia foi pequeno e indireto. O economista da Ativa Corretora, Arthur de Carvalho, também acredita que a estratégia de buscar no cenário externo uma plataforma para o crescimento pode explicar o descasamento entre o aumento no valor de mercado das empresas na Bovespa e a tímida expansão do PIB nos últimos sete anos. Carvalho ressalta que 60% do PIB é formado pelo setor de serviços, segmento que absorve pouco do dinamismo econômico da área exportadora. O desempenho da balança comercial também surpreendeu os analistas, que não previam superávit tão expressivo.