Valor de mercado da Bovespa cai R$ 206 bi em um mês O valor de mercado da Bolsa de Valores de São Paulo caiu R$ 206 bilhões entre 9 de maio - recorde histórico de alta do Ibovespa, a 41.979 pontos, principal índice de ações à vista - e 9 de junho, segundo levantamento da Economática. A perda, que acompanhou a queda de 16,45% do Ibovespa, equivale a todo o setor bancário brasileiro. Hoje o Ibovespa registrava baixa de 0,04% às 10h47, no nível de 35.061 pontos. No período de 9 de maio a 9 de junho, o setor que apresentou maior baixa em valor de mercado foi o de bancos, com perda de R$ 47,9 bilhões, o equivalente ao valor do Banco do Brasil. O segundo segmento com maior recuo foi o de petróleo e gás, com R$ 38,7 bilhões, equivalente a Eletrobrás e Cemig juntas. O único setor que teve alta no valor de mercado foi o de agronegócios e pesca, com três representantes e aumento de R$ 68 milhões.