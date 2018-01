Valor de mercado de TAM e Gol recua R$ 5 bi com crise no setor aéreo A crise do setor aéreo está afastando não só o passageiro, mas também o investidor. Nos últimos dois meses, o valor de mercado da Gol e da TAM na Bolsa de Valores de São Paulo foi reduzido em R$ 5 bilhões, revela levantamento da consultoria Economática. Desde 5 de outubro (dias após o acidente da Gol), as ações da TAM caíram 15,5% e as da Gol, 21%. No período, a Bolsa subiu 13,5%. O valor de mercado da TAM caiu de R$ 11,2 bilhões para R$ 9,5 bilhões e o da Gol, de R$ 15,6 bilhões para R$ 12,2 bilhões. Na tentativa de tranqüilizar o mercado, a TAM promoveu esta semana um encontro com investidores. Para o diretor do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea), Anchieta Hélcias, o impacto da interrupção total do serviço nos últimos dois dias superou os R$ 4 milhões diários do início da crise. "Sem dúvida foi muito maior, nunca houve um colapso como este." Segundo Hélcias, ainda é cedo para avaliar o impacto exato da crise. "Neste momento, nossa atenção está voltada para tentar solucionar o problema."