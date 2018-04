Varejista suíça Dufry quer fazer oferta de ações no Brasil A varejista suíça Dufry AG informou hoje que planeja fazer uma oferta pública inicial das ações (IPO) de sua unidade na América do Sul, a Dufry South America Ltd., nas Bolsas de São Paulo e de Luxemburgo. A Dufry, que atua no ramo de duty free shopping, disse que planeja manter uma fatia controladora de pelo menos 51% na unidade. A varejista suíça detém atualmente 80% da Dufry South American Ltd., ou DSA, que tem operações no Brasil e na Bolívia e atividades de varejo em navios de cruzeiro. As operações no subcontinente registraram vendas de cerca de US$ 280 milhões no ano passado, segundo um porta-voz do grupo. O UBS AG e o Banco Santander Central Hispano SA vão liderar a transação, acrescentou ele. Nenhum outro detalhe do IPO está disponível atualmente por causa de razões regulatórias. A Dufry disse que vai usar os recursos obtidos com o IPO para expandir, provavelmente por meio de aquisições. A empresa também planeja uma assembléia extraordinária de acionistas para 23 de novembro, para propor mudanças a algumas regras internas e melhorar a liquidez de suas ações. O total de ações em mercado da Dufry é de cerca de 30%. O acionista controlador, a suíça Travel Retail Investments, detém mais de 50% das ações da companhia. As informações são da Dow Jones.