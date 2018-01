Varig afirma desconhecer motivos para oscilação de ações A Varig informa, em resposta a consulta da Bovespa, que desconhece a ocorrência de qualquer fato que tenha motivado as oscilações nas ações da companhia, nem ato societário que pudesse ter influenciado as operações no mercado. Em relação à recuperação judicial, a empresa esclarece que o processo segue normalmente na 1ª Vara Empresarial do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. No comunicado, a companhia alerta para o fato de as notícias sobre aviação se referirem ao nome "Varig" como o da empresa que comprou a unidade produtiva e que realiza a atividade aérea, "o que se poderia pensar, presumivelmente, que o público investidor tenha se deixado influenciar por não prestarem a devida atenção às informações". A companhia ressalta que a empresa compradora possui capital fechado e não tem nenhum relacionamento societário com Varig listada em Bolsa. "Quanto à 'VARIG' S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) informamos todos os atos societários ocorridos desde o pedido de recuperação judicial formulado em junho/2005, que estão disponíveis no site da CVM/Bovespa e continuaremos enviando ao mercado todos os atos que venham a ocorrer, inclusive respostas às consultas que nos são requeridas pela Bovespa", acrescenta a empresa.