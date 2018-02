Varig anuncia desconto de até 52,5% para sete destinos A Varig anunciou hoje descontos de até 52,5% para cinco destinos nacionais e dois internacionais. A partir de amanhã, o preço das passagens da ponte aérea serão reduzidos em até 47%, para R$ 169, de segunda à sexta-feira, das 6 horas às 6h59, das 10 horas às 16 horas e após às 21 horas. O maior desconto foi dado no trecho Manaus-Caracas, cujo preço da passagem recuou de US$ 733 para US$ 348. A Varig também estendeu uma promoção que só era realizada na ponte aérea para Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Nessa promoção, o passageiro pode adquirir um bilhete ida e volta com 10 mil milhas. Caso a passagem seja comprada em dinheiro, ganhará três vezes o número de milhas para cada trecho voado. Para Frankfurt, Caracas e Buenos Aires, o passageiro acumula o dobro de milhas até o fim deste mês.