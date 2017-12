Varig começa a retomar rotas amanhã A Varig divulgou esta noite comunicado informando que a partir de amanhã irá retomar gradativamente sua malha de vôos. Inicialmente, serão restabelecidas cinco rotas domésticas, saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro (para Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza e Manaus). Segundo a nota, "na malha internacional estão mantidos os vôos diários para Frankfurt e incorporada uma ligação com Buenos Aires". Ou seja, a única ligação diária para a Argentina será feita dentro da rota para a Alemanha. Os vôos da ponte aérea (Rio-São Paulo) permanecem inalterados. A empresa acertou sua participação no Plano de Contingência da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em reunião hoje, na sede da Varig, no Rio, com técnicos do órgão regulador e comprometeu-se a fazer, até a próxima segunda-feira, 31 de julho, vôos extras com destino à Europa e a outras capitais da América do Sul.