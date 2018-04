Varig dá mais um ano de validade para milhas Smiles Os participantes do Programa de Milhagem Smiles da Varig ganharam mais um ano de validade para utilizar as milhas conquistadas até 30 de setembro de 2006. Para as milhas acumuladas a partir de 1º de outubro, continua valendo a política de três anos de validade, estendidas até o mês de inscrição do participante no Smiles. A companhia aérea lançou também uma promoção para aqueles que querem viajar para Frankfurt, na Alemanha. Ao comprar um bilhete para Frankfurt, os participantes do Programa Smiles poderão emitir um segundo bilhete por metade das milhas normalmente exigidas neste trecho, isto é, 35 mil milhas para a classe econômica e 50 mil milhas para a executiva. Além do desconto de 50% em milhas na segunda passagem, o passageiro acumula o dobro de milhas por cada trecho voado entre São Paulo/Frankfurt ou Rio de Janeiro/Frankfurt. As promoções Dobro de Milhas e Companion terão validade até 31 de dezembro deste ano. Para participar da promoção Companion, o cliente deverá comprar o bilhete com tarifas a partir de US$ 1.086,00 na classe econômica e a partir de US$ 2.800,00, na classe executiva. A emissão dos dois bilhetes, pago e Smiles, deverão ser feitas em conjunto e o passageiro somente terá direito a levar um acompanhante por viagem. O regulamento está disponível no site do Programa Smiles e mais informações podem ser obtidas com a Central de Atendimento Smiles: 4003-7001 (cartões Azul e Prata) e 4003-7007 (cartões Ouro e Diamante).