Varig faz depósito e garante vôos de amanhã A Varig depositou hoje, na conta bancária da Infraero, estatal que administra os aeroportos brasileiros, R$ 525 mil referentes às tarifas de embarque dos passageiros com vôos pela companhia marcados para amanhã, domingo e segunda-feira. A assessoria da Infraero informou que esse pagamento antecipado faz parte da negociação feita entre a direção da estatal e da empresa aérea para que a Varig volte a recolher pelo menos parte das tarifas de embarque que arrecada dos passageiros. Desde abril, a empresa está devendo à Infraero cerca de R$ 32 milhões em relação a esse tipo de tarifa, o que é considerado crime de apropriação indébita. Segundo esclareceu a assessoria, o montante depositado nesta sexta-feira representa aproximadamente 30% da movimentação de passageiros da Varig na primeira quinzena de junho, um período anterior à nova realidade da empresa de redução da sua malha de rotas. O enxugamento de vôos está ocorrendo desde quarta-feira da semana passada. Vôos suspensos - A Infraero também informou que a Varig cancelou entre a zero hora e meio dia de hoje 65% dos vôos que estavam programados para o período. Das 175 rotas domésticas e internacionais, 114 foram suspensas. Entre as nacionais, eram 144 previstas e 100 foram canceladas. Já entre os vôos internacionais, eram 31 programados e 14 foram suspensos. Depósito - Pelo quinto dia seguido, a Variglog informou que realizou hoje o depósito para a Varig dar continuidade às suas operações. Os recursos têm como objetivo manter os vôos previstos até segunda-feira, sendo destinados às despesas correntes, como pagamento pelo fornecimento de combustíveis e para empresas de leasing. O valor depositado não foi divulgado pela empresa.