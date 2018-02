Varig faz promoção para usuários do programa Smiles A Varig divulgou hoje uma promoção para os 6 milhões de usuários do programa de milhagem Smiles. Pelo comunicado, a companhia informa que os clientes que pretenderem viajar até o dia 15 de setembro poderão acumular milhas em dobro nos vôos domésticos e internacionais. Na ponte aérea (Rio-São Paulo), a empresa informa que o passageiro que comprar um bilhete nessa rota poderá acumular 1.500 milhas por trecho voado. Ainda na ponte aérea, quem comprar uma passagem por meio do Smiles poderá comprar ida e volta com 50% de desconto, utilizando 10.000 milhas.