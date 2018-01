Varig fornece serviço de transferência entre Congonhas e Guarulhos A Varig informou que passará a oferecer serviço de transferência gratuita de ônibus aos passageiros que precisam se deslocar entre os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, ou vice e versa, para embarcar nos vôos de conexão da empresa, dando continuidade à sua viagem. A companhia esclarece que essa iniciativa visa somente o conforto de seus passageiros e não tem qualquer relação com as alterações necessárias em Congonhas devido às obras no aeroporto. A empresa não remanejou qualquer vôo do aeroporto para Guarulhos. Em nota, a Varig explica que o transporte será feito em ônibus que saem de hora em hora dos dois aeroportos. Em Congonhas, o serviço está disponível das 4h05minutos às 00h10minutos e, em Guarulhos, das 5 horas à 1h20min da madrugada seguinte. Todos os clientes da companhia poderão utilizar o transporte gratuito desde que precisem fazer conexão num dos dois aeroportos. Ao fazer o check-in, o cliente vai receber um voucher (autorização de viagem) para o ônibus, junto com o seu cartão de embarque. No retorno da viagem, receberá o segundo voucher para o deslocamento entre os dois aeroportos paulistas.