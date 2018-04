Varig inicia vôos diários para Bogotá A Varig vai oferecer vôos diários para Bogotá a partir de amanhã, ampliando sua operação na Colômbia. No dia 4, a companhia já havia retomado quatro freqüências semanais para a cidade. A tarifa promocional é de US$ 663, preço válido para ida e volta. Além de Bogotá, a Varig está operando mais três destinos internacionais: Buenos Aires, Caracas e Frankfurt. O governo do Rio enviou hoje uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitando a intermediação pessoal dele para acelerar o processo de homologação da nova Varig. Ontem, o desembargador federal Sérgio Schwaitzer, da 4ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região (Rio e Espírito Santo), suspendeu uma decisão da 5ª Seção do próprio TRF que impedia a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de distribuir rotas da empresa. Com isso, a Anac marcou para os dias 8 e 9 de novembro leilões de espaços para pouso e decolagem (slots) que pertenciam à Varig no aeroporto de Congonhas. Segundo o chefe de gabinete da governadora Rosinha Matheus, Fernando Peregrino, o objetivo da carta enviada ao presidente Lula é impedir a inviabilização do turismo no Estado e garantir a contratação de 4 mil funcionários da Varig que foram demitidos.