Varig lança rotas especiais para o verão A companhia aérea Varig lança mais sete rotas exclusivas para a alta temporada, de 18 de dezembro a 4 de março, denominado de malha de verão. A empresa oferecerá vôos diários para Florianópolis, Recife, Salvador e Porto Seguro. Também vai colocar no mercado vôos para Belo Horizonte, partindo do aeroporto de Congonhas (SP), somente de segunda a sábado, e expandirá suas operações no aeroporto do Galeão, com a rota São Paulo-Rio de Janeiro-Recife. Assim, sua malha soma agora 12 destinos nacionais e quatro internacionais. Os preços das passagens, das novas rotas, variam de R$ 79 (São Paulo, Congonhas - Rio, Galeão) a R$ 365 (São Paulo-Rio-Recife). Dando continuidade às ações promocionais, a Varig lança também a promoção "Dobro de Milhas" em que o participante do programa Smiles que comprar bilhete de qualquer uma das novas rotas entre 18 de dezembro e 18 de janeiro ganha milhas em dobro em cada trecho voado. A ação será cumulativa com outra promoção, "1000 Milhas", apenas em cinco rotas.