Varig leiloará 200 obras de arte para pagar dívida A Varig planeja vender seu acervo com cerca de 200 obras de arte para amortizar sua dívida trabalhista, atualmente de R$ 500 milhões. São principalmente quadros de artistas brasileiros ou consagrados no País como Di Cavalcanti, Tomie Ohtake e Rubens Gerchman, com preço mínimo total em torno de R$ 1,6 milhão. Dois leilões já estão marcados pela Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, mas a venda ainda depende da aprovação do juiz Luiz Roberto Ayoub, responsável pela recuperação judicial da Varig antiga. "Ainda vou decidir. Acredito que o acervo deve ser alienado, mas com critério e em busca da melhor oferta. Vou aguardar a manifestação do administrador judicial (Delloite)", afirma Ayoub. O primeiro leilão está marcado para o dia 28, no hotel Copacabana Palace, zona sul do Rio. Neste evento, que inclui diversas obras de arte, serão oferecidos 16 itens do acervo da Varig. O mais valioso é o quadro "Baianas", de Di Cavalcanti, com preço mínimo de R$ 1,1 milhão. "O quadro do Di Cavalcanti pode alcançar até R$ 1,6 milhão, se houver disputa. Ele foi encomendado por Ruben Berta (primeiro funcionário da Varig) para o Salão Ícaro (sede da empresa)", conta o diretor da Bolsa de Arte do Rio, Jones Bergamin. O segundo leilão está marcado para o dia 13 de dezembro, no Salão Ícaro. Neste evento, pretende-se leiloar o restante das obras. Segundo Bergamin, o acervo da Varig foi montado por meio de doações, permuta com passagens e aquisições da companhia aérea. As obras estavam expostas em salas VIP da empresa e nas lojas espalhadas pelo Brasil e no exterior. A nova Varig entregou na terça-feira todos os documentos solicitados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a sua homologação como empresa de transporte aéreo (Cheta). A empresa também negocia com a Infraero a devolução temporária de balcões de check-in durante a alta temporada, o que deverá ser concluído até sexta-feira. Caso todos os documentos estejam de acordo com os critérios da Anac, o Cheta deve ser expedido na primeira semana de dezembro.