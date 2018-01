Varig oferecerá 12 vôos extras para Salvador no carnaval A Varig informou hoje que fará 12 vôos extras entre São Paulo (aeroporto de Guarulhos) e Salvador durante o período de carnaval, entre 15 a 22 de fevereiro. Segundo a empresa, a operação visa a atender à alta demanda de passageiros para a capital baiana nesta época. A companhia prevê atingir ocupação acima de 65% nos vôos no período. De acordo com a Varig, além das 12 rotas extras, a Varig vai manter suas três freqüências diárias regulares para Salvador. A tarifa dos vôos extras será a mesma dos vôos regulares, com passagens a partir de R$ 199,00 de São Paulo a Salvador.