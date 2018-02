Varig perderá espaço em aeroportos a partir de 3ªfeira A Infraero, que administra 67 aeroportos do País, pretende começar a redistribuir espaços até agora ocupados pela Varig entre suas concorrentes, a partir da próxima terça-feira ou no máximo quarta-feira. A informação foi dada pelo presidente da estatal, brigadeiro José Carlos Pereira, após reunião com dirigentes do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea) para discutir o assunto. Pereira disse que foi acertada para terça-feira uma última reunião, em São Paulo, na qual diretores das companhias aéreas e a Diretoria de Operações da Infraero tratarão de detalhes, como o porcentual dos espaços que serão redistribuídos, de acordo com as necessidades de cada empresa. O presidente da Infraero disse que a direção da Varig também foi convidada para a reunião de hoje e que a situação já está sendo discutida também com a direção da empresa, já que os espaços nos aeroportos são repassados pela Infraero obedecendo contratos comerciais assinados com as companhias. Por isso, qualquer alteração tem que ser negociada para não se caracterizar quebra de contrato. "Mas tenho certeza de que a Varig será cooperativa, já que o que está em jogo é o interesse público", afirmou o brigadeiro. O diretor de Relações Governamentais do Snea, Anchieta Hélcias, afirmou que os vôos estão tendo atualmente uma média de uma hora de atraso por causa da demora e das filas no check-in das empresas que, além de ter que dar conta de sua própria demanda, estão tendo de atender passageiros da Varig com endosso. Hélcias responsabilizou a Justiça empresarial do Rio de Janeiro pelo desconforto dos usuários nos aeroportos, argumentando que a Infraero não podia fazer essa renegociação de espaço antes de a Varig apresentar sua nova malha de vôos, o que só ocorreu ontem.