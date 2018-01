Varig retoma promoção para descontos de até 90% em passagens A Varig oferecerá, durante este fim de semana, descontos de até 90% na compra de passagens para todos os seus vôos domésticos. Esse é o segundo final de semana consecutivo da promoção, que desta vez inclui ainda a ponte aérea Rio-São Paulo, que contará com tarifas a partir de R$ 89,00 para vôos realizados somente nos finais de semana, desde que o passageiro tenha reserva. Segundo nota divulgada à imprensa, a promoção "Todo Mundo vai Voar" será aplicada para viagens até 30 de abril deste ano, em vôos de ida ou ida e volta. Após esta data não será permitida a remarcação da viagem. Entre as tarifas em promoção estão os trechos Rio-Belo Horizonte (R$ 72,00, São Paulo-Londrina (R$ 84,00), Brasília-Belo Horizonte (R$ 96,00) e Rio-Fortaleza (R$ 216,00). A promoção também não prevê acúmulo de milhas no programa Smiles. O bilhete pode ser comprado nas lojas Varig, agências de viagens, Central de Vendas 4003 7000 ou no site www.varig.com.br