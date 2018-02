Varig retoma vôos de aeroporto na Grande Curitiba Pouco mais de um mês após ter interrompido os vôos saindo do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a Varig retomou hoje a linha para São Paulo. O vôo 2705, com 41 passageiros, saiu às 14h25 e chegou a Congonhas às 15h11. A partir de segunda-feira, a empresa terá cinco horários saindo de Curitiba (8h10, 11h20, 14h26, 17h34 e 21 horas). Hoje e amanhã, o vôo continua sendo único. Antes da crise pela qual a Varig passou, havia 14 vôos diários saindo do aeroporto paranaense. Os vôos para Foz do Iguaçu devem ser retomados em uma segunda etapa.