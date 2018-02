Varig retoma vôos para Curitiba, Brasília e Noronha A Varig divulgou nota hoje informando que está retomando a partir de hoje os vôos diários para Curitiba, Brasília, Fernando de Noronha e, de domingo a sexta-feira, para Caracas, na Venezuela. Segundo a nota, com isso a Varig passa a operar 10 vôos nacionais e três internacionais. Para a retomada dos vôos, a empresa está incluindo quatro novos aviões à sua frota. Atualmente, a empresa opera 36 vôos por dia na ponte aérea (Rio-São Paulo), além de freqüências diárias para Porto Alegre, Manaus, Salvador, Fortaleza, Recife, Buenos Aires e Frankfurt. A empresa informa ainda que está aguardando a liberação de concessão por parte da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) "para iniciar um plano mais agressivo de retomada de suas rotas, adquiridas no leilão de 20 de junho". Ainda segundo a nota, a Varig tem planos de adquirir 50 novos aviões, de médio e grande portes. Para reconquistar mercado, a Varig adotou política de descontos nos vôos nos novos destinos. De São Paulo para Brasília, por exemplo, a passagem custará R$ 159,00 (em cada trecho) e de R$ 115,00 para Curitiba. Para Caracas, até o dia 25 de setembro, os bilhetes custam US$ 690,00 (ida e volta) para as saídas do Rio ou de São Paulo e US$ 348 (ida e volta), a partir de Manaus. Para Buenos Aires, até o dia 16 de setembro, a empresa tem promoção de US$ 238,00 para vôos saindo de São Paulo (ida e volta) e US$ 273,00, a partir do Rio de Janeiro.