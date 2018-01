Varig tem um mês para retomar 132 rotas nacionais O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, afirmou hoje que a Varig tem até o dia 14 de janeiro para retomar 132 rotas nacionais que estão "congeladas" por decisão judicial. Para voltar com as outras 56 rotas internacionais, a companhia terá seis meses. "As rotas que não forem operadas por ela dentro dos prazos administrativos voltarão para a agência para serem redistribuídas", explicou Zuanazzi. Ele acrescentou que esse prazo poderá até se tornar menor se a liminar judicial que está protegendo o acesso da Varig a essas rotas cair antes do final desses prazos administrativos. "O Poder Judiciário fez o seu papel", afirmou o juiz Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara Estadual de Justiça do Rio, responsável pela condução do processo de recuperação judicial da companhia em crise. Ayoub também compareceu à solenidade de hoje na Anac, em que a nova Varig recebeu seu certificado. Há quase cinco meses, ele trava uma disputa na Justiça Federal com a agência pela manutenção de garantia dos controladores da nova Varig às rotas.