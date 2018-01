Varig vai deixar de participar do fundo de pensão Aerus A Varig vai acabar com seus planos no fundo de pensão Aerus. De acordo com fonte ligada ao processo de reestruturação da empresa, a decisão já foi tomada pela direção da empresa. "O que precisa definir não é mais se, mas como isso será feito", afirma a fonte. A Varig é de longe a principal patrocinadora do Aerus, fundo criado em 1982 para atender a diversas empresas do setor aéreo. No entanto, o processo não será tão fácil e rápido como a empresa gostaria. Pelas regras da Secretaria de Previdência Complementar, as empresas que possuem fundos só podem deixar de patrociná-los depois de quitarem todas as dívidas. No caso da Varig - que durante anos se financiou à custa do Aerus, deixando de pagar suas obrigações -, a dívida passa de R$ 2 bilhões. Grande parte dessa dívida deve ser paga com o dinheiro que a Varig vier a receber do governo pela ação, já ganha, de indenização por perdas provocadas por defasagem tarifária de planos econômicos passados. Esta ação foi dada em garantia ao Aerus quando a dívida foi renegociada, em 2003. Enquanto resolve o problema da dívida, a empresa deverá adotar medidas de transição. Num primeiro momento, os 8.474 funcionários da ativa que hoje contribuem com o fundo serão "aconselhados" a reduzir a contribuição ou a parar de contribuir totalmente. Novos funcionários serão igualmente "aconselhados" a não se inscrever. Por lei, a empresa não pode impedir funcionários de fazer parte de um fundo por ela patrocinado. A grande questão será como equacionar os pagamentos dos 6.786 aposentados, que hoje custam ao Aerus R$ 18,6 milhões por mês. A empresa deve tentar negociar essa carteira com uma instituição financeira. No entanto, como a maior parte desses pensionistas faz parte de um plano antigo, de benefícios definidos, do qual apenas 12,5% dos recursos estão integralizados, não será fácil encontrar instituições interessadas. Hoje, o Aerus custa para a Varig R$ 1 milhão por mês com despesas administrativas. A empresa paga ainda R$ 7,5 milhões mensais para amortizar sua dívida, repactuada até 2020. "O Aerus custa muito pouco para a Varig. Hoje, só quem contribui é o funcionário", diz o presidente do Aerus, Odilon Junqueira. "O que custa caro é o passado, e isso não tem como apagar."