VarigLog custou US$ 19 milhões a sócios brasileiros Os três investidores brasileiros que compraram a VarigLog - Marco Antonio Audi, Marcos Michel Haftel e Luiz Eduardo Gallo - desembolsaram, cada um, US$ 6,4 milhões pela empresa. O sócio americano na empreitada, o fundo americano Matlin Patterson, entrou com US$ 29 milhões. O negócio, de US$ 48,2 milhões, foi fechado em janeiro. Apesar dos valores, o Matlin tem apenas 20% da empresa, o máximo permitido pela legislação brasileira. Posteriormente, em 20 de julho, a VarigLog comprou em leilão a Varig, sua ex-controladora, por US$ 24 milhões. Os dados vieram à tona ontem durante a CPI da Varig na Assembléia Legislativa do Rio, que apura irregularidades no leilão de venda da empresa. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Paulo Ramos (PDT), não foi apresentada a comprovação da origem do dinheiro. Por isso, ele abre a possibilidade de a CPI pedir a quebra do sigilo bancário dos envolvidos na negociação. Mas a investigação da origem do dinheiro usado para a constituição da Volo do Brasil, empresa criada para comprar a VarigLog, só acontecerá se a CPI da Varig for reaberta em fevereiro, já que ela está com o fim marcado para o mês que vem. Ramos diz que está recolhendo assinaturas de deputados eleitos para a possível continuidade da CPI. O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, diz que não cabe ao órgão regulador da aviação a investigação da legitimidade desse investimento, sendo atribuição da Receita Federal e da Polícia Federal. Saída O ex-presidente da Varig, Marcelo Bottini, que estava prestando consultoria na área internacional para a nova Varig, está deixando a empresa. Sua saída foi interpretada no mercado de aviação como um sinal que a Varig está revendo seus planos de retomada de vôos internacionais. Bottini diz, porém, que sua saída não compromete o projeto de expansão internacional da companhia, que ainda aguarda sua homologação como concessionária de transporte aéreo para poder tocar esse plano. Segundo o ex-presidente da Varig, o próximo passo da empresa é voar para Madri e Londres e fortalecer a atuação em Frankfurt, que tem um dos principais aeroportos da Europa. A nova Varig negocia acordos com empresas como a Air China para levar passageiros para a China e o Japão. Ele também diz que a Varig quer aumentar sua presença na América Latina. Hoje, a empresa opera vôos para Buenos Aires, Caracas, Frankfurt e Bogotá. Bottini vai voltar para os Estados Unidos, onde sua família mora há mais de 10 anos.