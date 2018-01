VarigLog diz que fará novo depósito à Varig hoje A VarigLog confirmou que fará hoje um novo depósito para financiar as despesas correntes da Varig. Ontem, a empresa, que fez uma proposta de US$ 500 milhões pela companhia aérea na semana passada, liberou cerca de US$ 3 milhões para gastos como combustível e pagamento a empresas de leasing. A VarigLog não informa o valor do depósito, mas a expectativa é de que siga a média do que entrou no caixa da companhia aérea na segunda-feira. A VarigLog decidiu antecipar recursos para a Varig apesar de a Justiça ainda não ter dado o aval sobre a viabilidade da proposta de compra. A previsão é de que o juiz Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara Empresarial do Rio, se posicione amanhã sobre a questão. Ontem, o juiz Paulo Roberto Fragoso, que também responde pela recuperação judicial da Varig, afirmou que a intenção da Justiça é marcar um novo leilão para a próxima semana. "Os prazos legais não serão respeitados devido à urgência", disse Fragoso, ao lembrar que os custos de manter a Varig operando são elevados.