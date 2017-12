VarigLog faz novo depósito para despesas da Varig A VarigLog fez hoje mais um depósito para a Varig arcar com os gastos emergenciais como fornecimento de combustível, arrendamento de aviões e taxas aeroportuárias. Segundo fontes do mercado, desde a semana passada até hoje já teriam sido emprestados US$ 9 milhões à Varig pela VarigLog. No total, a ex-subsidiária de logística e transporte de cargas se dispôs a emprestar US$ 20 milhões até a realização de um novo leilão para a venda da Varig, cuja data ainda não está definida. Apenas de segunda a sexta-feira passada, a VarigLog fez depósitos de US$ 7 milhões, o que indica que nesta semana, desde segunda-feira, foram emprestados mais US$ 2 milhões. Desde segunda-feira a companhia não informa os valores diários que estão sendo depositados.