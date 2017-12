Variglog faz novo depósito para manter operação da Varig A VarigLog fez um novo depósito para a Varig para garantir fluxo de caixa da companhia aérea por mais 24 horas. A assessoria de imprensa informou que a empresa não irá informar o valor do depósito. Na semana passada, a Variglog liberou US$ 7 milhões para manter a operação da Varig em funcionamento. A proposta de compra da VarigLog, que será submetida no próximo dia 10 a aprovação dos credores, prevê uma injeção inicial de recursos de até US$ 20 milhões. O objetivo é garantir o funcionamento da companhia aérea até um novo leilão, marcado inicialmente para o dia 12.