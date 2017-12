VarigLog garante caixa da Varig por mais 24 horas A VarigLog fez um novo depósito para a Varig, para garantir fluxo de caixa da companhia aérea por mais 24 horas. Esse é o oitavo depósito que a ex-subsidiária de logística da companhia faz, desde que apresentou a proposta de US$ 500 milhões pela compra da Varig. A proposta de compra da VarigLog, que pode ser submetida no próximo dia 10 a aprovação dos credores, prevê uma injeção inicial de recursos de até US$ 20 milhões. O objetivo é garantir as operações da companhia aérea até um novo leilão, marcado inicialmente para o dia 12. A Justiça vai decidir ainda hoje se adia ou não a assembléia de credores da Varig marcada para o dia 10. Segundo o juiz Paulo Roberto Fragoso, que acompanha o caso de recuperação da companhia aérea, os credores não podem chegar à assembléia sem conhecer o detalhamento do plano. Entretanto, não adiantou se a Justiça pretende adiar a assembléia para que os credores possam ter tempo para analisar melhor a proposta.