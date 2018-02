VarigLog já investiu US$ 96,7 mi na Varig O presidente do conselho de administração da VarigLog, Marco Antonio Audi, informou que o grupo já investiu US$ 96,7 milhões na antiga Varig, para mantê-la em funcionamento, e reclamou de decisões de hoje da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em teleconferência com jornalistas, Audi se disse "perplexo" com o resultado da reunião, que redistribuiu as rotas da antiga Varig. A VarigLog esperava que a Anac, na reunião de hoje, desse autorização formal para a operação da Aero Transportes Aéreos SA, empresa do grupo que está assumindo os ativos da antiga Varig. "Estamos perplexos com o resultado dessa reunião. A Anac alegou falta de tempo para colocar o tema (autorização) em pauta. A TAM e a Gol já têm 93,3% do mercado brasileiro. Elas já atuam com nossas rotas em caráter emergencial", afirmou o executivo.