VCP e Aracruz Celulose negam fusão A Votorantim Celulose e Papel (VCP) e a Aracruz Celulose negaram que estejam preparando uma fusão. "Essa questão é especulação de analista", disse hoje o diretor-presidente da VCP, José Luciano Penido, na entrevista à imprensa em que o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Demian Fiocca, anunciou as projeções da instituição para o setor. O diretor financeiro da Aracruz Celulose, Isaac Zagury, que também participou da entrevista, afirmou na mesma linha: "É mera especulação". Ele disse que a VCP tem 12% do capital da Aracruz Celulose.