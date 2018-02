VCP e IP fecham acordo para permuta de ativos A Votorantim Celulose e Papel e a International Paper celebraram hoje um acordo de permuta de ativos industriais, que deve ser fechado até 31 de janeiro de 2007. Pelo negócio, a VCP vai transferir à IP sua unidade de produção localizada na cidade de Luiz Antonio (SP), bem como a base florestal específica dessa planta. Já a IP transferirá à VCP ativos referentes a uma planta de celulose em construção no valor de US$ 1,15 bilhão, além de terras e florestas plantadas localizadas no entorno de Três Lagoas (MS). Em paralelo a essa transação, ficou estabelecido que a celulose excedente da unidade de Luiz Antonio será vendida à VCP a preços de mercado. Também a preços de mercado, a VCP venderá a celulose a ser produzida na unidade de Três Lagoas para integração nas futuras máquinas de papel que podem ser instaladas pela IP. A empresa realiza hoje duas teleconferências, uma em inglês e a outra em português, para detalhar o assunto. Às 14 horas (horário de Brasília) será feita teleconferência com analistas em inglês. Uma hora depois, às 15 horas (horário de Brasília), está prevista a teleconferência em português.