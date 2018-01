VCP estuda segunda linha de celulose em MS para 2015 O diretor-presidente da Votorantim Celulose e Papel (VCP), José Luciano Penido, afirmou que a companhia estuda a possibilidade de implantação de uma segunda linha de produção de celulose branqueada de eucalipto em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul (MS), onde será construída a nova fábrica da empresa. A pedra fundamental dessa unidade, cujas operações serão iniciadas no primeiro trimestre de 2009 com capacidade para 1,1 milhão de toneladas por ano, foi lançada nesta terça-feira. Conforme Penido, a expansão da fábrica de Mato Grosso do Sul ainda será avaliada, mas a nova linha teria capacidade superior à que será implantada nos próximos dois anos, em razão do avanço tecnológico dos equipamentos no intervalo compreendido entre o plantio de florestas e a instalação industrial. ?Considerando-se os sete anos necessários para crescimento das florestas, essa nova linha seria instalada em 2015?, afirmou o executivo. Segundo Penido, a expectativa é a de que a celulose produzida na unidade de Três Lagoas siga distribuição semelhante à verificada hoje nas vendas da companhia: 55% dos volumes embarcados para Europa; 15% para a América do Norte, e os outros 30% para a Ásia. ?Certamente as vendas para a Ásia vão crescer nos próximos anos, mas ainda assim a distribuição será semelhante?, comentou. O diretor-presidente da VCP destacou ainda que, em 2020, a companhia deverá alcançar capacidade de produção de 6 milhões de toneladas/ano, considerando-se a unidade de Três Lagoas e sua provável ampliação em meados da próxima década, a fábrica de Jacareí (SP) e o projeto Losango, que prevê a implantação de uma unidade fabril no Rio Grande do Sul, com capacidade para 1,1 milhão de toneladas/ano e início das operações previsto para 2011. Esse último projeto, entretanto, ainda terá de ser aprovado pelo conselho de administração da VCP. Penido participou hoje do lançamento da pedra fundamental da fábrica de celulose da VCP e da unidade de papel da International Paper (IP) do Brasil em Três Lagoas, cujos investimentos somam cerca de US$ 1,5 bilhão. Também estiveram presentes à cerimônia representantes da família Ermírio de Moraes, políticos da região e do Estado e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Luiz Fernando Furlan. A repórter viajou a convite da International Paper (IP) do Brasil.