VCP venderá unidade de papéis industriais de Mogi das Cruzes A VCP informou hoje que pretende vender sua fábrica de papéis industriais e especialidades localizada em Mogi das Cruzes (SP). A venda deve ser concluída até o final do ano. A unidade possui capacidade de produção de 22 mil toneladas por ano de papéis diferenciados, como papéis decorativos (para revestimento de painéis de madeira e acabamento de móveis), embalagens especiais (de sabonetes e cigarros) e imprimir & escrever especiais (coloridos, perfumados, em relevo e cartolinas). Em 2005, a fábrica registrou faturamento líquido de R$ 60 milhões, com volume de vendas de 20 mil toneladas, representando aproximadamente 1% do volume total de vendas da VCP. Segundo a VCP, o plano de desinvestimento da unidade faz parte da estratégia da companhia em focar e crescer na produção de celulose de mercado e papéis de imprimir e escrever (revestidos e não revestidos) em larga escala.