Veja as apostas para Braskem O balanço da Braskem, divulgado na terça-feira, surpreendeu alguns analistas de forma positiva, principalmente em relação ao desempenho operacional. O lucro líquido de R$ 625,837 milhões no ano passado apresentou queda de 8,91% sobre os R$ 687,027 milhões apurados em 2004, mas ficou em linha com a expectativa de analistas consultados pela Agência Estado. Segundo o balanço consolidado da companhia, a receita líquida cresceu 5,53%, para R$ 13,075 bilhões. O lucro bruto foi de R$ 2,713 bilhões, 14,31% abaixo apurado no exercício anterior. Segundo o balanço, as despesas financeiras caíram 48,31%, para R$ 675,757 milhões. O resultado operacional, na mesma base de comparação, diminuiu 6,32%, para R$ 774,303 milhões. Ao final do exercício de 2005, o patrimônio líquido da empresa era de R$ 4,535 bilhões. Depois da divulgação dos números, três corretoras (Fator, Merrill Lynch e BES) mantiveram suas recomendações para as ações da empresa. Todas acreditam em grande potencial de ganho até o final do ano. A Merrill Lynch manteve a recomendação "neutra". "Continuamos acreditando que a tendência de lucro será mais favorável em 2006 do que em 2005, com melhor equilíbrio do fornecimento/demanda de petroquímicos básicos". Ainda de acordo com o Merrill Lynch, embora as margens petroquímicas devam liderar a recuperação dos lucros em 2006 e 2007, o ciclo do setor continua como o principal risco para as ações. O banco cita o cenário incerto entre 2007 e 2009, quando nova capacidade petroquímica entrará em produção. Perspectiva A Fator Corretora também manteve a recomendação de Braskem (BRKM5) e preço-alvo de R$ 27,43. O analista Luiz Felix Cavallari afirma que o resultado do quarto trimestre da companhia ficou acima das expectativas da corretora. "O resultado surpreendeu pela forte recuperação da margem Ebitda, que passou de 12,7% no terceiro trimestre para 17,5% no último", relaciona. Segundo Cavallari, o resultado do quarto trimestre teve impacto positivo pela valorização de 4,8% do dólar no período, uma vez que a Braskem tem preços de seus produtos referenciados na moeda americana. "Além disso, houve maior capacidade de repasse do aumento de custos operacionais aos preços finais", avalia. "As perspectivas para 2006 são favoráveis a partir do segundo semestre do ano e dependerão da recuperação da atividade econômica interna, além da estabilização dos preços do petróleo no mercado internacional", prevê. Fator O BES Securities foi outra instituição que manteve recomendação neutra para as ações da Braskem, com preço-alvo de R$ 28 para dezembro. O analista de investimentos Marcello Milman considera que os resultados da empresa no quarto trimestre foram bastante fracos, embora tenham representado melhora. Essa melhoria, segundo ele, foi evidenciado pela alta do Ebitda de 3,6 pontos porcentuais, em relação ao 3º trimestre. O especialista observa, ainda sobre o quarto trimestre, que os preços médios das resinas mais fortes, combinados com menores custos das matérias-primas, resultaram em Ebitda por tonelada de US$ 202, resultado 38% maior do que a projeção do BES. "Abaixo da linha operacional, houve efeito negativo mais forte do que esperávamos da variação cambial sobre a dívida da companhia, mas isso foi compensado parcialmente pela melhor performance operacional", assinala Milman.