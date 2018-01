Veja as empresas que serão negociadas hoje na forma de "ex" Nove empresas distribuem proventos e dividendos e a partir de hoje serão negociadas na forma de "ex" na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), isto é, já não embutem o pagamento desses direitos em seus preços. Veja abaixo quais são esses empresas: Altere (ALTR) - pagou juros de R$ 1.841,06 para a sexta série de Certificados de Recebíveis Imobiliários e amortização de R$ 3.854,81. Cedro (CEDO-N1) - pagará dividendo R$ 0,65 para o lote de mil ações em 31 de janeiro. Fundo de Diretos Creditórios CPFL (FPTG-MB) - paga hoje amortização de R$ 197,1544141 para suas cotas seniores. Fundo de Direitos Creditórios OMNI VEI (OMNV) - paga hoje amortização de R$ 0,35771523 para suas cotas da quarta serie. Banco Mercantil do Brasil (BMEB) - o banco paga juros de R$ 12,71 para o lote de mil ações ordinárias; R$ 13,98 para o lote de mil preferenciais em e juros suplementares de R$ 7,46 para o lote de mil ordinárias. O pagamento ocorrerá em 16 de fevereiro. Mercantil do Brasil - a financeira pagará juros sobre o capital próprio de R$ 19 para o lote de mil ordinárias e de R$ 16 para o lote de mil ações preferenciais em 16 de fevereiro. Mercantil Investimentos (BMIN) - Pagará juros de R$ 0,0036 para cada ordinária e de R$ 0,0046 para cada ação preferencial será pago em 16 de fevereiro. Nadir Figueiredo - Juros de R$ 0,0153 por ação é pago hoje. R Rio Bravo (RBRA-MB) - Juros de R$ 2.660,94 serão pagos hoje para os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 13a série.