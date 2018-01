Veja cuidados para contratar serviços de terceiros A contratação de serviços de terceiros deve ser muito cuidadosa, para não causar prejuízos. O consumidor deve se prevenir para ter como defender seus direitos em caso de necessidade. Acompanhe as dicas do Procon-SP sobre os cuidados na contratação de serviços: Peça orçamento detalhado por escrito (ele é válido por dez dias); Faça um contrato com nome, endereço e RG do profissional e do consumidor e especifique tipo de serviço, valor da mão-de-obra, o que está incluído no preço, cobranças extras, material usado, valor da multa em caso de atraso na entrega do serviço ou do produto, prazo de garantia, valor da multa em caso de inadimplência do consumidor; Vincule o pagamento ao andamento do serviço; Se o profissional usar material diferente do contratado, o consumidor poderá pedir o dinheiro de volta; Se o consumidor se sentir prejudicado por serviço malfeito, terá direito a pedir ressarcimento. Em caso de dúvida, procure os órgãos de defesa do consumidor. O site www.procon.sp.gov.br traz os contatos do órgão em São Paulo e também em outros Estados. Veja se as empresas escolhidas para o serviço têm queixas nestes órgãos.