Veja dicas para abril em Palavra do Gestor Na seção Palavra do Gestor, você encontra dicas de especialistas para suas aplicações financeiras. Para este mês de abril, acompanhe as perspectivas do especialista Fábio Colombo. Ele aposta que os fundos DI continuam muito atrativos e devem apresentar, neste mês, rendimento bruto entre 0,85% a 1,15%, dependendo da taxa de administração do fundo e da ?marcação a mercado?. Para os fundos de Renda Fixa, Colombo destaca que o rendimento vai depender da política de redução dos juros implementada pelo Banco Central: se for mais agressiva do que o mercado espera, seu rendimento superará os fundos DI. Conheça as dicas de especialistas com um clique na seção Palavra do Gestor, no menu à esquerda.