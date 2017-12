Veja onde as empresas de telefonia vão buscar receita Com a entrada de novas empresas no mercado de transporte de voz, como as de TV por assinatura, as operadoras de telefonia fixa terão que oferecer novos serviços para se diferenciarem, acredita o vice-presidente de Serviços da Ericsson Brasil, Edmilson Toledo. São serviços integrados entre terminais fixos e móveis, envolvendo voz, dados e imagem. Um dos serviços que a empresa está lançando para as operadoras, permite aos usuários finais compartilhar imagens, vídeos e arquivos durante conversa telefônica. Chamado de "We Share" (expressão que significa nós compartilhamos), o novo serviço permite que, durante uma conversa em telefone móvel, uma pessoa desenhe no visor do seu aparelho (mistura de celular e computador de mão) - um mapa ou uma planta de imóvel, por exemplo - e os traços apareçam na tela do interlocutor no mesmo momento em que são desenhados, sem interromper a conversação. Entre os outros serviços em que as operadoras devem investir, segundo Toledo, está o gerenciamento do tipo de mensagem que o usuário está disponível para receber: só por texto, caso a pessoa esteja em uma reunião; por voz e imagem no celular; no fixo; ou só por voz, se não quiser ter sua imagem vista. Também se pode prestar serviços como o de arquivos de álbuns de fotos digitais pessoais memorizadas no servidor da operadora. Este ano ainda as operadoras fixas devem lançar a televisão transmitida pelo protocolo de Internet, a IPTV. De acordo com a diretora de Integração de Sistemas da Ericsson Brasil, Marise de Luca, "não falta nada" do ponto de vista tecnológico para alguns serviços desse tipo baseados em tecnologia IMS (Internet Protocol Multimidia Subsystems) serem lançados por operadoras no Brasil, e várias delas estão interessadas. "Mas tem que ter investimento para isso", disse.