Veja projeções para dólar e juros A mediana das projeções do mercado financeiro para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado no segundo trimestre deste ano é de 1%. Para a Selic, as apostas são de corte de 1,75 ponto porcentual nas próximas três reuniões. E, embora o dólar tenha caído forte nos últimos dias, o mercado aposta em uma média de preço de R$ 2,221 para o final de junho. Essas estimativas foram colhidas pela Agência Estado junto a 58 instituições que participam do Ranking AE-Projeções. Com a criação do Ranking, com metodologia exclusiva da Agência Estado, será possível ao investidor identificar tanto o cenário imaginado pelo mercado para os principais indicadores trimestrais quanto as dez instituições que mais acertaram em suas estimativas básicas (juros, câmbio e inflação) e gerais (além dos já citados, PIB, balança comercial e relação dívida/PIB). Os vencedores farão parte do TOP 10. Todos os segmentos do mercado foram representados na amostragem, que conta com informações de bancos de varejo, bancos de investimentos, gestores de recursos, corretoras, consultorias e departamento econômico de empresas. A lista das 10 instituições que mais se aproximarem do resultado efetivo dos índices previstos no Top 10 Básico do segundo trimestre será divulgada pela Agência Estado no dia 10 de julho. Os líderes do TOP 10 Geral (que compreende os índices do Top 10 Básico mais PIB, balança comercial e relação dívida/PIB) do mesmo período serão conhecidos no dia 5 de setembro. Projeções A estatística descritiva das estimativas inseridas no sistema do Ranking para o segundo trimestre deste ano aponta que a inflação média no segundo trimestre será de 1,03%, sendo a mínima de 0,31% e a máxima, de 2,28%. O Ranking também recolheu estimativas para o IGP-M, balança comercial, PIB e relação dívida/PIB. Ainda no campo da inflação, a mediana das projeções para o IGP-M acumulado de abril a junho também fechou em 1%, com piso de zero por cento e teto de 3,1%. A média encontrada para este indicador foi de 1%. Para a Selic do mesmo período, o Ranking AE-Projeções mostrou que a mediana das apostas aponta 15,50% ao ano. A aposta mínima é de 14,75% e a máxima de 16,50%, o que, em média, significa que a Selic poderá chegar ao final do período em 15,52%. Câmbio e PIB Em relação ao dólar, a mediana encontrada para o final de junho foi de R$ 2,215 e a média, de R$ 2,221. O Ranking AE-Projeções contou com previsões de R$ 2 a R$ 2,450. Mesmo com o dólar baixo, o mercado acredita que, no acumulado do segundo trimestre, a balança comercial deverá apresentar um superávit de US$ 10,593 bilhões, conforme apontou a mediana apurada. Quando o resultado das estimativas é verificado de acordo com a média, encontra-se um saldo positivo de US$ 10,845 bilhões, com projeção mínima de US$ 7 bilhões e máxima de US$ 20,200 bilhões. A mediana encontrada para o crescimento do PIB do segundo trimestre foi de 1,10% e a média, de uma expansão de 1,45%. A evolução mínima esperada para a economia no período é de 0,60% e a máxima, de 6,33%. Para a relação dívida/PIB, a expectativa mais baixa do Ranking para o final do segundo trimestre é de 48,5% e a mais alta, de 52,1%. Este intervalo gerou uma média de 50,84% e uma mediana de 51,00%. Ranking AE-Projeções - 2º tri 2006 Indicador Mínima Máxima Média Mediana PIB (%) 0,60 6,33 1,45 1,10 Selic (% aa) 14,75 16,50 15,52 15,50 Dólar (R$) 2,000 2,450 2,221 2,215 IPCA (%) 0,31 2,28 1,03 1,00 IGP-M (%) 0,00 3,10 1,00 1,00 Balança Comercial (US$ bi) 7,000 20,200 10,845 10,593 Relação Dívida/PIB (%) 48,50 52,10 50,84 51,00 Para conferir a metodologia da pesquisa, acesse o site http://www.ae.com.br/rankingaeprojecoes