Veja resultado do leilão de prefixados O Tesouro Nacional divulgou hoje o resultado do leilão de títulos prefixados. Da oferta total de 4,5 milhões de Letras do Tesouro Nacional (LTN), foram vendidos apenas 1,820 milhão do papel com vencimento em 1º de janeiro de 2007, à taxa máxima de 14,939% ao ano e taxa média de 14,935% ao ano, dentro do consenso do mercado, de 14,93% com 14,95%. Não foram vendidas LTNs com vencimentos em 1º de janeiro de 2008 e 1º de janeiro de 2009. No leilão de Notas do Tesouro Nacional série F (NTN-F, prefixado com pagamento periódico de juros), o Tesouro vendeu apenas 100 mil NTN-F com vencimento em 1º de janeiro de 2012 a taxas máxima e média de 15,79% anuais. Não foi vendido o lote de NTN-F com vencimento em 1º de janeiro de 2014.